Verkehrssünder erneut erwischt

Am 02.11.2024 wurde durch Beamte der PI Bingen gegen 12:10 Uhr in der Saarlandstraße in Bingen ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem das Fahrzeug bereits vergangene Woche kontrolliert worden ist und der Fahrer des PKW im Rahmen der vorangegangenen Kontrolle den Beamten keine Fahrerlaubnis vorzeigen konnte und zudem Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln bestanden haben.