Kirn
Verkehrssicherheitsarbeit im Kirner Stadtgebiet
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

Im Rahmen des heutigen Vormittags wurde verstärktes Augenmerk auf die Sicherheit unserer Jüngsten gelegt.

Hierfür wurde der fließende Verkehr vor den städtischen Schulen sowie der KITA in der Ohlmannstraße zeitweise überwacht.
Während diesen Zeiträumen konnten erfreulicherweise keine nennenswerten Verstöße durch die eingesetzten Kräfte erkannt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region