Verkehrssicherheitsarbeit im Kirner Stadtgebiet

Im Rahmen des heutigen Vormittags wurde verstärktes Augenmerk auf die Sicherheit unserer Jüngsten gelegt.

Hierfür wurde der fließende Verkehr vor den städtischen Schulen sowie der KITA in der Ohlmannstraße zeitweise überwacht.

Während diesen Zeiträumen konnten erfreulicherweise keine nennenswerten Verstöße durch die eingesetzten Kräfte erkannt werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell