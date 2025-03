Verkehrskontrollen in Bezug auf Alkohol und Drogen

Auf Grund diverser Veranstaltungen/Feierlichkeiten im Bereich um Bad Kreuznach wurden in der Nacht vom 29.03.2025 auf den 30.03.2025 mehrere Abfahrtskontrollen durch die Polizei durchgeführt.



Hierbei konnte erfreulicherweise festgestellt werden, dass sich eine Vielzahl der Partygäste augenscheinlich abholen ließen, oder den Weg mittels Taxi nach Hause fanden. Dennoch konnte bei einem 42-jährigen Fahrzeugführer ein Promillewert von 1,9 festgestellt werden. Nach durchgeführter Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins durfte dieser schlussendlich seinen Heimweg antreten.



Die in der Vergangenheit wiederkehrenden Kontrollmaßnahmen dürften möglicherweise auch in der heutigen Nacht zu einem Umdenken vieler Partygäste geführt haben.



