Verkehrskontrolle eines E-Scooters mit Konsequenzen

Gegen 19:45 Uhr kontrollierte heute eine Streifenbesatzung hiesiger Dienststelle in der Straße "Altstadt" in Kirn einen jugendlichen E-Scooter-Fahrer aus der VG Herrstein-Rhaunen.



Freiwillige Tests hinsichtlich seiner Fahrtüchtigkeit ergaben Anhaltspunkte für den gegenwärtigen Einfluss berauschender Substanzen. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem 16-Jährigen veranlasst. Darüber hinaus ergaben sich Ungereimtheiten bezüglich der Eigentumsverhältnisse vom E-Scooter. Aufgrund dieser Verdachtsmomente wurde dieser zwecks weiterer Ermittlungen vorläufig sichergestellt.



