Verkaufsanhänger durch Brand beschädigt

Am Dienstag, dem 04.02.2025 geriet ein Verkaufsanhänger eines lokalen Getränkeservices auf der B41 während der Fahrt in Brand.

Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Abfahrt Kirn-West.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei Kirn wurden gegen 15:30 Uhr in das Kirner Industriegebiet an der B41 zu einem gemeldeten Brand eines Anhängers gerufen, der aus Hochstetten-Dhaun in Richtung Idar-Oberstein unterwegs war. Als der Fahrer des Gespanns den qualmenden rechten Reifen des Anhängers bemerkte, verließ er die Bundesstraße und kam im Industriegebiet zum Stehen. Bereits hierbei hatte der Anhänger Feuer gefangen.



Zwar konnte die Feuerwehr Kirn den Brand schnell unter Kontrolle bringen, jedoch entstand am neu erbauten Anhänger erheblicher Sachschaden. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.



Ersten Ermittlungen zufolge könnte die Ursache des Brandes mit einer Reibung zwischen dem Reifen und dem Radkasten zusammenhängen.



Für die Dauer der Löscharbeiten und des Abschleppvorgangs musste der Verkehr über den Radweg abgeleitet werden.



