Verfolgungsfahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Nachdem auf besagtes Kleinkraftrad am Ortseingang von Bingen-Sponsheim aufgeschlossen werden konnte, hielt es der Fahrer des Kraftfahrzeugs jedoch nicht für notwendig die Anhaltesignale des Streifenwagens zu beachten, stattdessen floh dieser über Fußwege und Grünflächen in der Ortslage Sponsheim vor den Beamten. Als der Fahrer sich seiner Flucht schon sicher fühlte konnte dieser jedoch kurze Zeit später auf einem Radweg einige Ortschaften entfernt fußläufig festgestellt werden. Bei der dortigen Kontrolle zeigte sich, dass der 39-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für sein zuvor geführtes Kleinkraftrad ist und zudem erheblich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. So reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin, Metamphetamin, Kokain und Marihuana. Zum guten Schluss konnte bei der Durchsuchung seiner Person auch noch Betäubungsmittel in Form von Amphetamin aufgefunden werden. Der Mann muss sich nun in mehreren Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.



