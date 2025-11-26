Verdacht des illegalen Aufenthalts und der Schwarzarbeit

Es wurden zahlreiche Objekte in Langenlonsheim, Gensingen, Bingen, Gau-Bickelheim und Wörrstadt, aber auch Objekte in anderen Bundesländern durchsucht. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Koblenz ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz gegen eine 46-jährige türkische Staatsangehörige. Es besteht der Verdacht des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt. Sie soll als Geschäftsführerin eines Unternehmens alleine für das Jahr 2024 Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von mehr als 670.000 Euro hinterzogen haben.

Die Polizeidirektion Bad Kreuznach führt in diesem Zusammenhang im Auftrag der Staatsanwaltschaften Bad Kreuznach und Mainz mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes sowie der Urkundenfälschung gegen 39 Personen unterschiedlicher Staatsangehörigkeiten, die sich unter Zuhilfenahme von gefälschten Ausweisdokumenten illegal in Deutschland aufhielten. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten umfangreiche Beweismittel sicher-gestellt werden. Die Auswertung dieser Beweismittel wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.



