Unfallzeuge, bitte melden!

Bad Kreuznach (ots) -



Am So., 28.09.2025, kurz nach 21.00 Uhr, parkte in Bad Kreuznach, Mannheimer Str., Höhe Haus Nr. 240, ein weißer Mercedes A-Klasse am Straßenrand rückwärts ein und beschädigten dabei einen dahinter parkenden PKW (ca. 2000 Euro). Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Den Vorgang hat ein Zeuge beobachtet und eine schriftliche Nachricht hinterlassen, ohne dabei seinen Namen und/oder Erreichbarkeit anzugeben.

Für die Ermittlungen ist dieser Zeuge von entscheidender Bedeutung. Die Polizei Bad Kreuznach bittet ihn, sich zu melden.

Per E-Mail unter: pibadkreuznach@polzei.rlp.de

oder telef. unter 0671-8811-100.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell