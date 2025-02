Umfangreiche Vermisstensuche unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers

am frühen Sonntagmorgen ab ca. 02:00 Uhr fand eine umfangreiche Suche nach einer vermissten 43-jährigen Frau aus dem Raum Hofheim am Taunus (Hessen) statt. Diese hatte Bezüge zu Bad Kreuznach, weshalb sie sowohl in Hessen, als auch im Raum Bad Kreuznach intensiv gesucht wurde. Hierbei waren mehrere Streifenwagen, ein hessischer Polizeihubschrauber und die Kriminalpolizei im Einsatz. Die Person meldete sich jedoch gegen 10:50 Uhr selbständig telefonisch bei der PI Bad Kreuznach und konnte kurz darauf unverletzt durch eine Streife angetroffen werden.



Rückfragen bitte an:



PI Bad Kreuznach



Telefon: 0671-8811-107

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell