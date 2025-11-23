Überwachung des Durchfahrtsverbot am Heilig-Kreuz-Weg

Am heutigen Sonntag, den 23.11.2025, führte die Polizeiinspektion Bingen Verkehrskontrollen im Bereich des Heilig-Kreuz-Weges in Bingen am Rhein durch.



Grund der erneuten Verkehrsüberwachung waren wiederholte Verstöße gegen das an Sonn- und Feiertagen geltende Durchfahrtsverbot in der besagten Straße durch Verkehrsteilnehmer.

Trotz der eisigen Temperaturen konnten im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 15:45 Uhr insgesamt 7 Fahrzeuge festgestellt werden, welche den Weg verbotswidrig nutzten.

Gegen die Verkehrsteilnehmer wurde ein Verkehrsordnugswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



