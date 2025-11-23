Grund der erneuten Verkehrsüberwachung waren wiederholte Verstöße gegen das an Sonn- und Feiertagen geltende Durchfahrtsverbot in der besagten Straße durch Verkehrsteilnehmer.
Trotz der eisigen Temperaturen konnten im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 15:45 Uhr insgesamt 7 Fahrzeuge festgestellt werden, welche den Weg verbotswidrig nutzten.
Gegen die Verkehrsteilnehmer wurde ein Verkehrsordnugswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bingen
Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o
Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell
Überwachung des Durchfahrtsverbot am Heilig-Kreuz-Weg