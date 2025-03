Trunkenheitsfahrt nach Körperverletzung

Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme staunten die Beamten dann nicht schlecht, als das Fluchtfahrzeug gegen 15:35 Uhr unmittelbar in Tatortnähe in einem Einmündungsbereich an der Streife vorbeifuhr. Die Streife folgte dem Fahrzeug aus Waldalgesheim in Richtung Binger Wald und konnte hierbei starke Schlangenlinien wahrnehmen. Nach deutlich verzögerter Reaktion auf die Anhaltesignale konnte der 25-jährige Fahrer schließlich zum Anhalten bewegt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein in amtliche Verwahrung genommen. Der Fahrer wird nun mit einer mehrmonatigen Fahrerlaubnissperre rechnen müssen.



