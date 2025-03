Tödlicher Verkehrsunfall - Fußgängerin von Pkw erfasst

Kirn, Kallenfelser Straße (ots) - Die am vergangenen Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall vor einem Kirner Einkaufsmarkt schwer verletzte 81-Jährige ist gestern Abend ihren Verletzungen erlegen.



Die Frau war von dem Pkw einer 81-Jährigen erfasst und zunächst schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizeiinspektion Kirn hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen.



