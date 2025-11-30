Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 29



Durch eine unbeteiligte Verkehrsteilnehmerin wurde die Polizeiinspektion Bad Kreuznach über ein verunfalltes Fahrzeug informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der alleinige 55-jährige Fahrzeugführer die K 29 von Schöneberg in Richtung Spabrücken. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum.

Er verstarb noch an der Unfallstelle. Am PKW entstand Totalschaden.

Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell