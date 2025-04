Tödlicher Verkehrsunfall auf der B41

Am Freitagmorgen kam es um kurz nach sieben Uhr morgens zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B41 zwischen Kirn-West und Kirn-Sulzbach.



Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Fahrer eines Pkws auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Unfallverursacher noch an der Unfallstelle. Sein Beifahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mittels schwerem Gerät aus seinem Fahrzeugwrack geborgen werden.

Seine Verletzungen waren ebenfalls schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich.

Die Unfallursache ist zurzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein medizinischer Notfall bei dem Verstorbenen kann nicht ausgeschlossen werden.

Die B 41 musste im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden vollgesperrt werden.



