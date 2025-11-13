Streit um Parksituation eskaliert - Polizei ermittelt

Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es zu einer körperlichen Attacke, bei der einer der Beteiligten verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen soll zudem ein Messer gezeigt worden sein, jedoch ohne dass es zu weiteren Angriffen kam. Beide Männer sehen nun strafrechtlichen Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung entgegen.



Die Polizeiinspektion Bingen hat die Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell