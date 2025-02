Sprengung eines Zigarettenautomaten

Am 13.02.2025, um 20:38 Uhr, wurde in Winterbach, in der Soonwaldstraße, ein an einer Hauswand angebrachter Zigarettenautomat aufgesprengt.

Der Zigarettenautomat wurde durch die Wucht der Sprengung 5 Meter weiter auf die angrenzende Straße geschleudert.

Durch Zeugen konnten zwei junge Männer dabei beobachtet werden, wie sie sich im Anschluss am Automateninhalt zu schaffen machten.

Die beiden Täter wurden durch Zeugen als jung und von schmaler Gestalt beschrieben. Beide Täter trugen dunkle Kleidung und einen Mundschutz.

Im Anschluss an die Tat entfernten sich die beiden Täter mit einem blauen Kombi in Fahrtrichtung Gebroth.

Durch die Tat dürfte ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca.5000EUR entstanden sein. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeiinspektion Bad Kreuznach jederzeit unter der Telefonnummer 0671/8811-107 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-107

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell