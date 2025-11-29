Seniorin gefährdet Verkehr: Polizei sucht weitere Zeugen





Dem Zeugen zufolge war das Fahrzeug bereits zuvor auf der BAB61 aufgefallen, wo es wiederholt die Mittelleitlinie überfuhr. Im kurvenreichen Bereich der L236 soll der Wagen dann vollständig in die Gegenfahrspur geraten sein, sodass entgegenkommende Fahrzeuge stark ausweichen mussten und dabei beinahe mit der Leitplanke kollidierten. Zu einem weiteren Beinaheunfall kam es wenig später im weiteren Streckenverlauf.



Der graue VW Golf konnte schließlich in der Ortsgemeinde Waldböckelheim durch Polizeibeamte angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Am Steuer befand sich eine 77jährige Frau. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Seniorin altersbedingt nicht mehr in der Lage ist, ein Kraftfahrzeug sicher zu führen.



Nach Belehrung gab die Fahrerin an, das Fahrzeug "zu Übungszwecken" genutzt zu haben, da ihre letzte Fahrt einige Wochen zurückliege.



In Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt wurde die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet.



Die Polizei bittet weitere Verkehrsteilnehmer, die durch den grauen VW Golf gefährdet wurden oder entsprechende Beobachtungen auf der L236 oder BAB61 gemacht haben, sich zu melden. Insbesondere werden Fahrerinnen und Fahrer gesucht, die ausweichen mussten oder das beinahe betroffene Gegenverkehrsfahrzeug geführt haben.



