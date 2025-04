Schwerer Verkehrsunfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit

Am Dienstag, den 01.04.2025, befährt ein mit 3 jungen Erwachsenen besetzter PKW die K50 aus Mandel kommend in Richtung Weinsheim.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verliert der 18-jährige PKW Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich in der Folge. Alle drei Insassen werden, aufgrund ihrer Verletzungen, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Fahrzeug entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Die Kreisstraße musste für etwa 45 Minuten vollständig gesperrt werden.



