Schwerer Unfall in der Rüdesheimer Straße

Bad Kreuznach, Rüdesheimer Straße (ots) - Am 16.10.2024 gegen 14:55 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW und einer Fußgängerin im Bereich einer Tankstellenausfahrt der Rüdesheimer Straße.



Zum besagten Zeitpunkt befuhr eine 30-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem Kia die Rüdesheimer Straße stadteinwärts. Ein 33-jähriger PKW-Fahrer fuhr mit dessen Audi von dem Tankstellengelände nach links stadteinwärts auf die Rüdesheimer Straße ein. Hierbei kam es zu einer Kollision der beiden PKW, wodurch der Audi gegen eine 16-jährige Fußgängerin geschleudert wurde, welche sich auf dem Bürgersteig stadteinwärts bewegte. Diese wurde dabei schwer verletzt. Nach aktuellen Stand besteht keine Lebensgefahr. Der Audi kam an einer Mauer zum Stillstand. Der Kia wurde gegen einen Baum geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Stehen.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden, nach aktuellem Stand, nur leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle wurde für fast zwei Stunden gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun bezüglich der Unfallursache. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.



