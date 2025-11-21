Schulwegüberwachung Grundschulen Mäuseturm und Burg Klopp

Ziel der Maßnahmen war es insbesondere, auf die Einhaltung der Gurtpflicht, die korrekte Sicherung von Kindern in geeigneten Rückhaltesystemen sowie ein insgesamt verantwortungsbewusstes Verkehrsverhalten aufmerksam zu machen. Auch wurde auf die witterungsbedingte Anpassung der Autoreifen hingewiesen.

Die Beamtinnen und Beamten stellten fest, dass viele Eltern vorbildlich handeln und ihre Kinder vorschriftsmäßig sichern. Dennoch kam es auch zu Verstößen - unter anderem gegen die Gurtpflicht. Hierbei wurden mehrere verkehrserzieherische Gespräche geführt.

Die Polizei wird auch künftig Schulwegüberwachungen durchführen, um langfristig ein sicheres Umfeld vor allem für Kinder im Straßenverkehr zu gewährleisten. Eltern werden eindringlich gebeten, Verantwortung zu übernehmen und stets auf eine korrekte Sicherung ihrer Kinder zu achten.



