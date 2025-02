Sachbeschädigung an Wahlplakaten - Zeugen gesucht!

Simmertal/Martinstein, Gehweg neben B41 (ots) - Am Mittwoch, 05.02.25, gegen 17:05 Uhr, meldete ein aufmerksamer Pkw-Fahrer eine Sachbeschädigung an zwei Wahlplakaten.

Der Mann konnte beobachten, wie drei junge männliche Personen kurz vor dem Ortseingang Martinstein (in Höhe einer Heizungsbaufirma) zwei Wahlplakate von einem Laternenpfosten abrissen. Die jungen Männer ließen die Plakate schließlich beschädigt im Grünstreifen liegen.

Beim Eintreffen der Polizeistreife waren die jungen Männer bereits in unbekannte Richtung geflüchtet.



Wer war ebenfalls Zeuge der Tat und kann sachdienliche Hinweise geben?



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell