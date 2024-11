Rettungseinsatz am Rotenfels

Am 06.09.2024 wurde gegen 17:15 Uhr der Rettungsleitstelle ein Kletterunfall am Rotenfels gemeldet.

Die Polizei suchte daraufhin die Örtlichkeit gemeinsam mit der Feuerwehr und Rettungsdienst auf.

Auf Grund des unwegsamen Geländes wurde die anschließende Rettung mit Hilfe eines Rettungshubschraubers durchgeführt. Der verletzte klettererfahrene und ortskundige Bergsteiger wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Kletterpartnerin erst versorgt.

Mit Hilfe von Spezialwerkzeug wurde der noch am Berg hängende Bergsteiger gerettet und zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Verletzte zog sich glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu.

Die Hintergründe zum Unfall sind derzeit noch unklar.

Die unter dem Rotenfels verlaufende Landstraße musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen für ca. 3 Stunden gesperrt werden.



