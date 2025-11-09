polizeiliche Präsenz am Abend mit mehreren Personenkontrollen



Hierbei wurden zunächst bei einem 15-Jährigen geringe Mengen Haschisch, eine "Vape" (E-Zigarette), eine Packung Zigaretten sowie zwei Ampullen eines unter das Betäubungsmittelgesetz fallenden Medikaments aufgefunden und unmittelbar sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Jugendlichen wurde eingeleitet und die Erziehungsberechtigte informiert.

Kurz darauf wurden im Marumpark mehrere, teils polizeibekannte und alkoholisierte Personen angetroffen und kontrolliert. Feststellungen von strafrechtlicher Relevanz konnten hierbei nicht getätigt werden.

Während dieser Kontrolle fuhr ein 20-jähriger Radfahrer provokant mehrfach an der Streife vorbei. Er wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, in dessen Verlauf er sehr diskussionsfreudig auftrat und unter anderem das Fahrradfahren als solches abstritt, bzw. in Frage stellte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp unter der strafrechtlich relevanten Grenze für Radfahrer, sodass die eingesetzten Kräfte im Rahmen der Gefahrenabwehr lediglich die Weiterfahrt untersagten.

Sämtliche kontrollierte Personen wurden auf die gültige Parkordnung im Marumpark hingewiesen, die ihnen bis dahin offenbar nicht bekannt gewesen war.



Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell