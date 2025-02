Polizei Kirn verstärkt Kontrollen zur Ahndung von Handyverstößen im Straßenverkehr

Dies zeigt, dass der Umgang mit Mobiltelefonen während der Fahrt nach wie vor ein großes Sicherheitsrisiko darstellt.



Die Nutzung von Handys am Steuer führt häufig zu gefährlichen Ablenkungen und erhöht das Unfallrisiko erheblich. Bereits kleine Momente der Unaufmerksamkeit können zu schwerwiegenden Unfällen führen. Wir möchten daher alle Verkehrsteilnehmer erneut eindringlich daran erinnern, dass die Benutzung von Handys während der Fahrt nicht nur gesetzeswidrig, sondern vor allem auch extrem gefährlich ist.



Die verbotswidrige Nutzung des Mobiltelefons hat für die Fahrer Konsequenzen in Form von 100EUR Bußgeld und einem Punkt in Flensburg. Wenn dadurch ein Unfall verursacht wird, droht neben einem höheren Bußgeld auch ein Fahrverbot.



Ziel der verstärkten Kontrollen ist es, nicht nur die Ahndung von Verstößen, sondern auch die Bekämpfung der Handynutzung am Steuer als eine der Hauptunfallursachen.



