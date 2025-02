Polizei intensiviert Kontrolle gegen unerlaubte Handynutzung am Steuer

Hierbei wurden durch die Beamten unter anderem 9 x Verstöße durch Verkehrsteilnehmer festgestellt, die das Handy während der Fahrt verbotswidrig im Fahrzeug nutzten.

Dabei wird darauf hingewiesen, dass das missbräuchliche Verwenden eines Mobiltelefons während der Fahrt mit mindestens 100 Euro und 1 Punkt in Flensburg geahndet wird. Für Fahranfänger und gewerbliche Fahrer gelten dabei noch strengere Vorschriften.

Studien zeigen zudem, dass bereits eine kurze Ablenkung von wenigen Sekunden ausreicht, um das Risiko eines Verkehrsunfalles erheblich zu vervielfachen.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wird die Polizei in Kirn auch weiter verstärkt auf diese Verstöße reagieren. Die Polizei ruft daher alle Fahrer dazu auf, sich an die Verkehrsregeln zu halten und kein Mobiltelefon während der Fahrt zu benutzen. Dies auch im Hinblick auf die eigene Sicherheit und die aller anderen Verkehrsteilnehmer.

