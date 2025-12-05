POLIZEI BITTET UM ZEUGENHINWEISE - Sachbeschädigung durch Graffiti in Bad Kreuznach

Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe:
Wer hat am Samstag, dem 08.11.2025, gegen 19:45 Uhr im Bereich der Rüdesheimer Straße verdächtige Personen oder Handlungen beobachtet?
Wer kann Hinweise zu den fünf Jugendlichen geben?
Hinweise an die Polizei in Bad Kreuznach.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Kreuznach
Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ
