POL-PIKIR: Versuchter Straßenraub - Hinweise erbeten

Am Freitagnachmittag gegen 15:45 Uhr wurden 2 junge Männer in der Straße "Im hohen Rech" von 2 Jugendlichen verfolgt, welche einen davon zur Herausgabe seiner Kopfhörer aufforderten und ihn mehrfach schlugen sowie auf ihn eintraten.

Als sie die Kopfhörer(Apple AirPod Pro Max)nicht erhielten, wandten sie sich seinem Begleiter zu und forderten die Aushändigung von dessen Handy und Geldbörse. Nachdem dies nicht erfolgte, flüchteten die beiden Täter über eine Treppe in Richtung des Spielplatzes "An der Mühle".



Täterbeschreibung:



Person 1:

-männlich, ca. 16-17 Jahre alt

-türkisch/südländisches Aussehen

-Oberlippenbart

-schwarze, etwas längere, lockige Haare

-schwarze Schuhe, schwarze Jacke, schwarze Hose



Person 2:



-männlich, ca. 16-17 Jahre alt -deutsches Aussehen -etwas

kräfitgere Statur -kurze braune, glatte Haare, leichter Undercut

-schwarze Hose, schwarze Jacke, hellroter Kapuzenpulli.



Mögliche Zeugen oder anderweitige Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell