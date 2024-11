POL-PIKIR: Schwerpunktkontrolle "Tuning" in Kirn - 106 Fahrzeuge überprüft

Die Kontrollstellen wurden an zwei Parkplätzen, entlang der B41 zwischen Kirn und Hochstetten-Dhaun eingerichtet.

Die Einsatzkräfte achteten hierbei gezielt auf den Zustand der Fahrzeuge, insbesondere auf technische Veränderungen.



In 18 Fällen wurden technische Mängel festgestellt, welche zum sofortigen Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.



Unter anderem wurden Manipulationen der Abgasanlage, Veränderung des Fahrwerks sowie unzulässige Kombinationen aus Rad und Reifen festgestellt.



Bei drei Fahrzeugführern bestand der Verdacht der Beeinflussung von Cannabis. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen.



Herausragend war eine kurzfristige Verfolgung eines flüchtenden Fahrzeugs, welches sich der Verkehrskontrolle entziehen wollte.

Während der Flucht verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ohne Fremdschaden in den Grünstreifen.



Bei der anschließenden Kontrolle des PKW stellte sich heraus, dass der Fahrer 16 Jahre alt und somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin bestand bei dem Fahrer der Verdacht des Betäubungsmitteleinflusses.

An dem Fahrzeug selbst waren nicht zugelassene Kennzeichen angebracht.



Auch künftig wird durch die Polizei im Interesse der Verkehrssicherheit ein verstärktes Augenmerk auf unzulässige KFZ-Veränderungen und die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer:innen legen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell