POL-PIKIR: Nachtragsmeldung zur vorläufigen Pressemeldung "Schwerer Verkehrsunfall, Vollsperrung B41"

Der 33-jährige Audi-Fahrer befuhr hierbei die B41 von Nußbaum in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. Der 58-jährige Transporter-Fahrer befuhr die B41 in entgegengesetzter Richtung. Der Transporter war noch mit zwei weiteren Insassen besetzt.



Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Audi-Fahrer schwerst, zwei Insassen des Transits leicht verletzt. Die verletzten Unfallbeteiligten wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.



Ein Insasse des Transporters erlitt durch den Unfall leider tödliche Verletzungen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.



An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.



Der Unfall wurde in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach gutachterlich aufgenommen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.



Die B41 war an der Unfallörtlichkeit für ca. fünf Stunden voll gesperrt.



Weitere Presseauskünfte unterliegen dem Vorbehalt der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell