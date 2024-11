POL-PIKIR: Gemeinsame Streife des Ordnungsamtes und der Polizei im Stadtgebiet von Kirn

So wurden zwei Jugendliche beim Rauchen in der Öffentlichkeit betroffen, was vom Ordnungsamt durch Bußgelder geahndet wird.

Aber auch etliche Verstöße im Zusammenhang mit dem Führen sogenannter "E-Scooter" waren zu verzeichnen. Eines dieser Gefährte wurde ohne gültiges Versicherungskennzeichen geführt, so dass eine Sicherstellung des Zweirads vonnöten war. Auf einem weiteren dieser Elektrokleinstfahrzeuge standen während der Fahrt zwei Personen, was ebenfalls nicht erlaubt ist. Zudem befuhr einer der Roller eine Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.



Des Weiteren waren mehrere Mopeds mit einer nicht an die Straßen- bzw. Verkehrsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit unterwegs.

Zu guter Letzt war auch noch ein Parkverstoß zu ahnden.



Die gemeinsamen Streifen, die bereits seit mehreren Monaten durchgeführt werden, haben sich bewährt. Es werden weitere folgen.



