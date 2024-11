POL-PIKIR: Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

In Fahrtrichtung Bad Kreuznach hatte sich wegen der Ampelschaltung in Monzingen ein üblicher Rückstau von etwa 800 Metern gebildet. Dies erkannte der herannahende Unfallverursacher zu spät und fuhr auf das Ende des Rückstaus auf. Durch den Aufprall wurden zwei weitere Fahrzeug ineinander geschoben, wobei eines seinen Endstand in der linken Fahrbahnböschung fand.



Die drei Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Während der Bergungs- und Räumungsmaßnahmen kam es zu einer 40-minütigen Vollsperrung und anschließender weiteren 40-minütigen Verkehrsregelung. Hierdurch kam es zu erheblichen Rückstauungen in beide Richtungen.



