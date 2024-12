POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Dienstagabend den 03.12.2024 kam es gegen 21:30 Uhr im Einmündungsbereich der L419 und der Globusallee in Bingen-Gaulsheim zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt zwei Verletzten.

Als eine 32-jährige Pkw-Fahrerin die Haltelinie an der Globusallee leicht überfuhr, verlangsamte ein auf der L419 aus Richtung Ingelheim kommender Fahrschulwagen seine Fahrt. Ein unmittelbar hinter dem Fahrschulwagen fahrender 23-Jähriger konnte durch den zu geringen Abstand nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Fahrschulwagen von hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 23-Jährige und die 18-jährige Fahrschülerin nach jetzigem Stand leicht verletzt. Beide wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der 23-Jährige wurde anschließend vorsorglich zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die L419 musste für die Verkehrsunfallaufnahme in Fahrtrichtung Bingen kurzzeitig gesperrt werden.



