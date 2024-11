Das Fahrzeug konnte schließlich in der Gustav-Stresemannstraße angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und das angebrachte Kennzeichen nicht für das kontrollierte Kleinkraftrad ausgegeben war. Beim Fahrer konnten dann sowohl eine leichte Alkohol- sowie darüber hinaus auch eine multiple Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Der Alkoholgenuss hielt sich mit gemessenen 0,25 Promille noch in Grenzen, der Drogentest bestätigte jedoch den Konsum mehrerer Stoffgruppen wie Cannabis, Amfetamin als auch MDMA. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und dem Fahrer auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der 32-Jährige wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie auch Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Hinzu kommen dann noch eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren wie die Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss, die Fahrt auf einem Kraftrad mit Fahrradhelm und der nicht erlaubte Kennzeichen-/Beleuchtungsumbau.



