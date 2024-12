POL-PIBIN: Psychisch auffälliger Mann hantiert mit Messer

Unmittelbar nach der ersten Mitteilung, trafen mehrere Streifenwagen in der Basilikastraße ein und konnten die zwei Männer, aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung, stellen und widerstandslos festnehmen.

Zeugen gaben später an, dass eine Person mit dem Messer wahllos Stichbewegungen in mehreren Metern Abstand zu anderen Menschen durchführte. Hierbei kam es jedoch zu keiner konkreten Gefährdung von Passanten.

Bei dem 36-jährigen Frankfurter konnte ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen durch den Rettungsdienst in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Der zweite Mann, ein Bekannter des Täters, war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen an der Tat jedoch nicht beteiligt. Gegen den Frankfurter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bingen in Verbindung zu setzen.



