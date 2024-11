POL-PIBIN: Mehrere Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Im Fall des 31-jährigen Mannes konnte dieser mit seinem PKW gegen 07:50 Uhr in der Ortslage Badenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten bei ihm deutliche Anhaltspunkte für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden, sodass ihm die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Nur wenige Stunden später konnte gegen 12 Uhr die 39-jährige Frau in der Nuits-St.-Georges-Straße in Bingen ebenfalls mit ihrem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auch bei ihr konnten deutliche Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden, was durch einen Drogenvortest bestätigt wurde, welcher positiv auf die Stoffgruppe THC reagierte. Beide Fahrzeugführer müssen sich nun jeweils in Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.



