POL-PIBIN: Dunkle Jahreszeit - Sicherheitsmobil wieder im Einsatz

Besonders das Thema Einbruchschutz soll hier nochmals aufgegriffen und die Bürgerinnen und Bürger über mögliche Vorkehrungen und Handlungsanleitungen informiert werden.



Von 08:00 -09:30 Uhr treffen Sie Beamtinnen und Beamte der Binger Polizei, zusammen mit den Spezialisten für Einbruchschutz des Polizeipräsidiums Mainz in der Schultheiß-Kollei-Straße am Rewe-Markt an.



Anschließend wird sich das Sicherheitsmobil von 10:00-12:00 Uhr in Bingen-Büdesheim in der Ortsmitte an der Sparkasse in der Saarlandstraße-Ecke Jahnstraße befinden.



Am Nachmittag besteht die Möglichkeit sich von 13:00-14:30 Uhr in der Fußgängerzone/Speisemarkt bezüglich Einbruchschutz beraten zu lassen.



Ergänzend zum Thema Einbruchschutz sind die Beamtinnen und Beamten auch offen für Fragen zu anderen polizeilichen Themen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/6qMj62o





