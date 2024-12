Am Sonntag, den 22.12.2024, gegen 18:44 Uhr kam es in Hackenheim zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.



Der 25-jährige Beschuldigte stand auf der Verkehrsinsel des Kreisverkehrs am Ortseingang (Kreuznacher Straße / Am Sonnenberg in Hackenheim). Von dort warf er Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Nach Meldung des Vorfalls konnte der Beschuldigte zügig durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt und kontrolliert werden. Hierbei gab er die Tat zu.



Aufgrund der Mitteilung der bislang einzigen geschädigten Verkehrsteilnehmerin könnten weitere vorbeifahrende Fahrzeuge betroffen sein. Zeugen bzw. Geschädigte des Vorfalls werden daher geben sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.



