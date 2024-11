POL-PDKH: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Die Fahrzeuge befuhren hintereinander die K51, von Roxheim kommend in Fahrtrichtung der Einmündung zur L236.



An der dortigen Einmündung hielt der vorausfahrende 36-jährige PKW-Führer, auf Grund der dortigen Beschilderung, ordnungsgemäß an. Die dahinter fahrende 33-jährige PKW-Fahrerin realisiert dies rechtzeitig und hielt hinter dem PKW an. Die an letzter Position in der Reihe fahrende 30-jährige Fahrzeugführerin realisierte dies jedoch zu spät und fuhr auf den vor ihr stehenden PKW der 33-jährigen auf. Hierdurch wurde der mittlere PKW auf den davor stehenden PKW geschoben.

Zwei Fahrzeuge waren auf Grund dessen nicht mehr fahrbereit. Es dürfte ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden sein.



Die Unfallverursacherin, sowie die 11-jährige Mitfahrerin aus dem zweiten PKW, wurden durch den Unfall leicht verletzt. Zwecks weiterer Abklärung wurden diese in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es für Pendler punktuell zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.



