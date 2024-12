POL-PDKH: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am 04.12.2024, um 14:14 Uhr, befuhr eine 83jährige Frau mit ihrem Pkw die L 243 aus Windesheim kommend in Richtung Waldlaubersheim.

An der Einmündung zur L236 wollte sie mit ihrem Fahrzeug nach links auf diese einbiegen. Bei diesem Vorgang übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw (Vorfahrtsregelung erfolgt durch ein Stopp-Schild). Es kam schließlich zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Die 83jährige Fahrerin und ihre 69jährige Beifahrerin erlitten durch den Zusammenstoß lediglich leichte Verletzungen. Der 35jährige Fahrer des kreuzenden Pkw erlitt durch den Verkehrsunfall mehrere Frakturen an den Beinen und musste durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.000EUR.



Zur Aufnahme des Sachverhaltes wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein Gutachter hinzugezogen. Die L 236 musste im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für insgesamt 4 Stunden vollgesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Pressestelle



Telefon: 0671 8811-107

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidiu

m-mainz/unsere-dienststellen/polizeidirektion-bad-kreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell