POL-PDKH: Verkehrsunfall aufgrund Sekundenschlaf

Bad Kreuznach (OT Ippesheim) (ots) - Am 01.12.2024, um 02:46 Uhr, befuhr ein 60jähriger Taxifahrer mit seinem Taxi (Pkw) die Frankfurter Straße von Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Gensingen.

In dem Taxi befanden sich noch zwei weibliche Fahrgäste im Alter von 24 und 32 Jahren.

Infolge eines Sekundenschlafs des 60jährigen Fahrzeugführers kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund eines dort befindlichen hohen Bordsteins geriet der Pkw in Schieflage und überschlug sich. Der Pkw kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.



Die Fahrzeuginsassen konnten sich im Anschluss selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Alle drei Insassen verletzten sich leicht und wurden zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.



Gegen den 60jährigen Taxifahrer wurde durch die aufnehmenden Polizeibeamten ein Strafverfahren eingeleitet.



Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000EUR.



