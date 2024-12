POL-PDKH: Steigende Fallzahlen von Wohnungseinbruchsdiebstählen zu Beginn der dunklen Jahreszeit

Besonders betroffen sind das Stadtgebiet von Bingen sowie das Bad Kreuznacher Umland. In den vergangenen zwei Wochen ereigneten sich insgesamt 14 Taten. Die bislang unbekannten Täter entwendeten dabei meist Bargeld und Schmuck.

Die Einbrüche erfolgen zumeist in den frühen Abendstunden, wenn niemand zu Hause ist.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit und Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft. Verdächtige Personen, ortsfremde Fahrzeuge oder ungewöhnliche Aktivitäten sollen umgehend der örtlichen Polizeidienststelle oder dem Notruf 110 gemeldet werden.

Informieren sie sich unter



https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/



über Präventionsmaßnahmen.



Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.



Telefon: 06131/65-31164



E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811 0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidiu

m-mainz/unsere-dienststellen/polizeidirektion-bad-kreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell