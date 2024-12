POL-PDKH: Räumung des Weihnachtsmarkts Bad Kreuznach auf Grund eines Zimmerbrands in einem angrenzendem Gebäude

In den Abendstunden des 21.12.2024 wurde gegen 21:00 Uhr eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Kreuznach durch einen aufmerksamen Besucher des Nikolausmarkts in Bad Kreuznach auf eine Rauchentwicklung in einem angrenzenden Gebäude (Eiermarkt) aufmerksam gemacht.





Bei Eintreffen der Beamten konnten Flammen in einem Schlafzimmer einer Erdgeschosswohnung wahrgenommen werden. Gemeinsam mit Kräften des städtischen Ordnungsamts, sowie weiterer Ersthelfer, wurde die betroffene Fensterscheibe eingeschlagen und mit Hilfe von Feuerlöschern das Feuer, bis zum Eintreffen der Feuerwehr, bekämpft. In der Wohnung befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen. Auf Grund der starken Rauchentwicklung, sowie dem Bedarf an Aktionsfläche für die Einsatzkräfte, musste der Nikolausmarkt kurzdarauf geräumt werden. Die Besucher verhielten sich vorbildlich und kamen der Aufforderung umgehend nach. Für die Besucher des Nikolausmarkts bestand keine Gefahr.



Nach Beendigung der erfolgreichen Löscharbeiten konnte weder ein Gebäudeschaden, noch ein Personenschaden festgestellt werden. Es wurden lediglich persönliche Gegenstände des dortigen Bewohners durch den Brand beschädigt. Die Brandursache selbst ist derzeit unklar.



