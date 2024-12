POL-PDKH: Polizeilicher Einsatz in der VG Langenlonsheim-Stromberg

In einem von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach geführten Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln wurde am Morgen des 17.12.2024 die Wohnung eines Tatverdächtigen in der VG Langenlonsheim-Stromberg durch die Kriminalpolizei Bad Kreuznach durchsucht.