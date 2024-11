POL-PDKH: Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher

Am Fr. 01.11.2024, 18.50 Uhr, kam es im Burgweg in Bad Kreuznach zu einem Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden an dem vorausfahrenden PKW (ca.

Bad Kreuznach (ots) -



Am Fr., 01.11.2024, 18.50 Uhr, kam es im Burgweg in Bad Kreuznach zu einem Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden an dem vorausfahrenden PKW (ca. 5000 Euro).

Der Unfallverursacher ist von der Unfallstelle geflüchtet.

Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass es sich um einen VW Golf Plus, dunkelblau-metallic, gehandelt haben muss.

Das Fahrzeug muss einen erheblichen Frontschaden aufweisen. Fahrzeugteile sind an der Unfallstelle zurückgeblieben.



Wer Hinweise auf ein Fahrzeug mit entsprechendem Schadensbild geben kann, möchte sich bitte an die Polizei Bad Kreuznach wenden.

Telefon: 0671-8811100.



