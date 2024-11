POL-PDKH: Mehrere PKW in der Bahnhofstraße in Bad Kreuznach beschädigt - Zeugen gesucht! -

Bad Kreuznach - Bahnstraße (ots) - Im Laufe der Nacht auf den 19.10.2024 wurden in der Bahnstraße in Bad Kreuznach nach derzeitigem Kenntnisstand durch einen oder mehrere unbekannte Täter neun Fahrzeuge beschädigt.

Bei Dreien blieb es beim Versuch. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte bei über 2000 EUR liegen, vorrangig wurden die Seitenspiegel zerstört. Ermittlungsansätze liegen aktuell keine vor.



Sollte jemand in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen in der Bahnstraße in Bad Kreuznach gemacht haben wird er gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



