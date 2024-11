POL-PDKH: LKW-Fahrer missachtet rotlichtzeigende Lichtsignalanlage am Bahnübergang und touchiert danach die schließende Schranke

Am 25.11.2024 überfuhr gegen 08:15 Uhr ein 25-jähriger ungarischer Führer eines Lastkraftwagens die rotlichtzeigende Lichtsignalanlage am Bahnübergang zur Pfingstwiese in Bad Kreuznach.