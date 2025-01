POL-PDKH: Ereignisreiche Silvesternacht

Die Beamten waren bis in den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz.



Bei den meisten Meldungen handelte es sich um Mitteilungen über den unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik. Ebenso wurde eine Vielzahl von brennenden Mülleimern gemeldet. In fast allen Fällen konnten die Feuer schnell gelöscht werden und es entstand hierbei keinerlei Sachschaden.



In Bad Kreuznach, im Agnesienberg, wurde um 02:56 Uhr der Brand zweier Papiermüllcontainer gemeldet. Beide Müllcontainer standen bei Eintreffen der Beamten in Vollbrand. Der Brand konnte durch die herbeigerufene Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Brandursächlich dürften hierbei in die Container hineingeworfene Feuerwerkskörper gewesen sein.



Ebenso kam es zu einigen Streitigkeiten und mehreren kleineren Körperverletzungsdelikten.



In 55593 Rüdesheim, Im Wiesengrunde, wollte ein alkoholisierter 56jähriger Mann um 00:45 Uhr nicht die Wohnung eines 66jährigen Bekannten verlassen. Es kam schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der der 66jährige Mann leicht verletzt wurde. Der 56jährige Mann verließ schließlich die Wohnung, nachdem er kurz zuvor die Wohnungstür eingetreten hatte. Im Anschluss konnte der Mann durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Der Mann reagierte sofort aggressiv und leistete den Anweisungen der Beamten keine Folge. Er wurde daraufhin unter massivem Widerstand zur Polizei verbracht und dort in Gewahrsam genommen. Der 56jährige wurde im Rahmen der Ingewahrsamnahme durch einen Biss, seines in der Wohnung anwesenden Hundes, am Handgelenk leicht verletzt. Der Hund zeigte sich auch gegenüber den Beamten aggressiv, so dass er im Anschluss an das Tierheim übergeben werden musste.



Trotz der Vielzahl an Ereignissen kam es zu keinen größeren Verletzungen. Die meisten Menschen feierten friedlich den Beginn des neuen Jahres.



Die Polizei Bad Kreuznach wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes und gesundes Jahr 2025.



