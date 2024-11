Ölspur in Kirn, Zeugen gesucht!

Die Spur zog sich über die Josef-Görres-Straße, Höhe Lessingstraße, auf die Dhauner Straße. Von dort über die Dominikstraße auf die Kallenfelser Straße und letztendlich auf den Parkplatz eines Einkaufmarktes. Der Kirner Bauhof nahm sich der Absicherung und Beseitigung an.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Kirn unter der 06752 1560 erbeten.



