Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Bad Kreuznach nach 76 Jahre alten Mann in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Bösgrunder Weg (ots) - Seit 18.08.2024 zwischen 21 und 22 Uhr wird aus dem Elisabeth Jaeger Haus in Bad Kreuznach (Bösgrunder Weg 32, 55543 Bad Kreuznach, auf dem Gelände des Diakonie-Krankenhauses) der 76 Jahre alte Herr Hans Ulrich Stern vermisst.

Herr Stern leidet an Demenz und einer medikamentös behandelten Herzerkrankung und ist schwerhörig. Er ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, welche jedoch nicht lebensnotwendig sind.

Der Gesuchte hat einen starken Drang zu gehen und ist trotz seines Alters gut zu Fuß und könnte bereits eine erhebliche Strecke zurückgelegt haben.



Herr Stern ist



– 170-175 cm. groß

– dünne/schmale Figur

– Haarkranz (grau), ansonsten Glatze

– könnte mit einer roten Jacke bekleidet sein

– dürfte einen Gehstock mitführen



Herr Stern könnte orientierungslos sein und sich dadurch in einer Notlage befinden. Alle bisher durchgeführten Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Gesuchten.



Bei Antreffen der Person bitte entweder die hiesige Polizeiinspektion unter 0671-8811101, oder jede andere Polizeidienststelle kontaktieren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671-8811101

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.badkreuznach



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach