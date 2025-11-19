Hochstetten-Dhaun
mehrfache Missachtung des Durchfahrtsverbots
Am heutigen Nachmittag wurde die Einhaltung des Durchfahrtsverbots (Verkehrszeichen 250) eines Wirtschaftsweges in der Gemarkung Hochstetten-Dhaun überwacht.

In relativ kurzer Zeit mussten sechs Verstöße festgestellt und geahndet werden. Laut bundeseinheitlichem Bußgeldkatalog sieht dieser ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro vor.

